 
مباشر

اليونان تدين فتح تركيا "مدينة أشباح" قبرصية محمية بقرار دولي

أخبار العالم

اليونان تدين فتح تركيا
Reuters
حي فاروشا في مدينة فاماغوستا القبرصية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovrm

دانت اليونان خطط تركيا لإعادة فتح حي فاروشا في مدينة فاماغوستا الساحلية الواقعة في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية غير معترف بها إلا من قبل أنقرة، والذي ظل مهجورا منذ 46 عاما.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان صدر اليوم الثلاثاء: "تدين اليونان بأشد العبارات قرار تركيا السماح بالدخول إلى شاطئ فاروشا. إن هذا القرار هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتعتزم اليونان تعزيز جميع الإجراءات ذات الصلة في جمهورية قبرص".

ويأتي صدور البيان اليوناني تعقيبا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء قبرص الشمالية، أرسين تتار، عن إعادة فتح شاطئ فاروشا أمام الزوار بدءا من يوم الخميس القادم.

وقد أغلقت تركيا منطقة فاروشا السياحية الفاخرة، بعد سيطرتها على جزء من جزيرة قبرص، بينها مدينة فاماغوستا، عام 1974.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا في 1984 يحمي وضع فاروشا وينص على أن المنطقة المهجورة لا يمكن أن يسكنها سوى سكانها الأصليون.

المصدر: نوفوستي


العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا