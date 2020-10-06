باشينيان: الجانب الأرمني مستعد لتنازلات حال جاهزية أذربيجان لخطوات مماثلة

أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن أرمينيا وإدارة جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها مستعدتان لتقديم تنازلات في النزاع مع أذربيجان حال جاهزيتها لاتخاذ خطوات مماثلة.

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وقال باشينيان، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء: "تسوية النزاعات يجب أن تجري بناء على تنازلات متبادلة".

وأضاف باشينيان: "ناغورني قره باغ وأرمينيا مستعدتان لتقديم تنازلات مماثلة لتلك التي ستكون جاهزة لها أذربيجان".

واعتبر رئيس الوزراء الأرمني أن الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ بدأت بسبب مشاركة تركيا في النزاع.

كما أعرب باشينيان عن يقينه بأن "روسيا ستنفذ التزاماتها في إطار الاتفاقات" مع أرمينيا لضمان أمنها "في حال وجود تهديد له".

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأكد الرئيس الأذربيجاني مرارا منذ بدء هذا التصعيد أن الشرط الوحيد لقوات بلاده مقابل وقف الأعمال القتالية يتمثل في "تحرير أراضي أذربيجان المحتلة"، موضحا ضرورة أن يقدم الجانب الأرمني جدولا زمنيا لسحب قواته من قره باغ والمناطق الـ7 المتاخمة له التي تم السيطرة عليها خلال الحرب في 1992-1994.

المصدر: وكالات