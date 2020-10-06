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أشكنازي يدعو الفلسطينيين لـ"العودة إلى طاولة المفاوضات"

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أشكنازي يدعو الفلسطينيين لـ
Reuters Hannibal Hanschke
وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي
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دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين لـ"العودة إلى طاولة المفاوضات" مع إسرائيل.

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وقال أشكينازي في مؤتمر صحفي في ألمانيا: "أدعو الفلسطينيين إلى العودة إلى المفاوضات، فالمفاوضات المباشرة هي التي ستساهم في حل الصراع".

وأضاف أشكينازي، خلال المؤتمر الذي حضره برفقة نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، أنه "كلما تأخرت تلك المفاوضات فإن الأجيال القادمة سترث واقعا أصعب".

ووصف أشكينازي اتفاق السلام مع الإمارات بأنه "يجلب الأمل والبشرى لمواطني الدولتين والأمن والسلام بالمنطقة"، مؤكدا أن مثل تلك الاتفاقيات والتعاون "سيسهم في الاستقرار وكذلك في مواجهة التحديات التي على رأسها وباء كوفيد-19".

المصدر: سبوتنيك

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