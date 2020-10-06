إخضاع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية للحجر إثر إصابة نائب قائد خفر السواحل بكورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعدد من أعضاء الهيئة يخضعون للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة نائب قائد خفر السواحل بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت نتيجة فحص الأميرال تشارلز راي، نائب قائد خفر السواحل، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكان راي قد شارك في العديد من الاجتماعات في البنتاغون مع أعضاء من هيئة الأركان المشتركة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول عسكري تأكيده أن الجنرال مارك ميلي يعمل من منزله حاليا، وقد كانت نتائج فحوصه السابقة سلبية.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية