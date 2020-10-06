بايدن يدعو إدارة ترامب للضغط على أنقرة حتى توقف "الاستفزازات" وتراجع قرارها بشأن آيا صوفيا

دعا مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بادين، اليوم الثلاثاء، إدارة ترامب للضغط على تركيا حتى توقف "استفزازاتها" وتراجع قرار تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد.

وقال بايدن في بيان: "يجب أن تضغط إدارة ترامب على تركيا للكف عن أي أفعال استفزازية جديدة بالمنطقة ضد اليونان، بما في ذلك التهديدات بالقوة، لإتاحة المجال لإنجاح الدبلوماسية".

وأضاف: "كما أدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتراجع عن قراره الصادر مؤخرا بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد وإعادة هذا الكنز لوضعه السابق كمتحف، وضمان إتاحته للجميع بمن فيهم الأرثوذوكس".

كما أشار بايدن إلى أنه يدعم جهود حلف شمال الأطلسي لتهدئة التوترات بين اليونان وتركيا، مؤكدا أن اتفاقات لإرساء آلية عسكرية لفض الاشتباك واستئناف المحادثات الدبلوماسية هي خطوات بالاتجاه الصحيح.

المصدر: "رويترز"