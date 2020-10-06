حزب كردي سوري: لا صحة لتصريحات باكو عن استخدام أرمينيا مرتزقة من سوريا والعراق في قره باغ

نفى ممثل "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي في سوريا، عبد السلام علي، صحة تصريحات هيئة أمن الدولة الأذربيجانية بشأن استخدام أرمينيا مرتزقة من العراق وسوريا في نزاع قره باغ.

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وقال علي لوكالة "نوفوستي" إن هذه المعلومات "غير صحيحة إطلاقا"، مضيفا أنه "إذا كانت السلطات الأذربيجانية تقصد بـ (المرتزقة) عناصر كردية، فلدى الأكراد ما يكفيهم من مشاكلهم الخاصة، كي يذهبوا للقتال دفاعا عن أرمينيا".

وأعرب علي عن اعتقاده بأن "أنقرة تروج لفكرة لجوء الجانب الأرمني إلى مرتزقة كي تبرر تدخلها في نزاع قره باغ إلى جانب أذربيجان".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت هيئة أمن الدولة الأذربيجانية أنها التقطت محادثات هاتفية بين "إرهابيين"، تشير إلى مشاركة مرتزقة سوريين وعراقيين في الأعمال القتالية في صفوف القوات الأرمنية.

المصدر: نوفوستي