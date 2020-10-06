ميركل تدعو في اتصال مع أردوغان إلى وقف إطلاق النار في قره باغ

دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى وقف إطلاق النار في قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني.

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وأفاد المكتب الإعلامي للمستشارة الألمانية، في بيان، بأن المحادثات، التي جرت عبر الفيديو، تناولت "النزاع بين أرمينيا وأذربيجان" في إقليم ناغورني قره باغ الذي يشهد تصعيدا عسكريا حادا منذ 27 سبتمبر.

ودعت ميركل، حسب البيان، إلى وقف إطلاق النار في المنطقة وأعربت عن دعمها "لمفاوضات في إطار مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس".

من جانبه، أكد أردوغان، حسب بيان للرئاسة التركية، "ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والامتثال لما يتطلبه القانون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الأراضي الأذربيجانية الواقعة تحت الاحتلال الأرمني".

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وتعتبر تركيا حليفا رئيسيا لأذربيجان، التي تخوض قتالا عنيفا ضد القوات الأرمنية في ناغورني قره باغ ساعية إلى استعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الجانب الأرمني في 1992-1994.

المصدر: وكالات