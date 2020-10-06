قبرص الشمالية تعلن إعادة فتح شاطئ مهجور منذ السيطرة التركية على جزء من الجزيرة سنة 1974

أعلن رئيس وزراء جمهورية قبرص الشمالية (غير معترف بها دوليا)، أرسين تتار، إعادة فتح شاطئ ببلدة فاروشا يوم الخميس، بعد أن كان مهجورا منذ السيطرة التركية على جزء من الجزيرة سنة 1974.

وجاء تصريح تتار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إن بلاده تدعم هذا القرار بشكل كامل.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذه الخطوة من شأنها تأجيج التوتر بين تركيا من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى.

المصدر: "رويترز"