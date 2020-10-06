دول غرب إفريقيا ترفع الحظر عن مالي غداة تشكيل الحكومة الانتقالية

أعلن قادة تكتل دول غرب إفريقيا رفع الحظر الذي فرضوه على سلطات مالي الجديدة عقب الانقلاب العسكري على رئيس البلاد السابق إبراهيم أبو بكر كيتا في نهاية شهر أغسطس الماضي.

ويأتي رفع الحظر بعد وفاء الهيئة العسكرية الحاكمة للبلاد بوعودها التي من ضمنها تعيين رئيس انتقالي مدني للبلاد ورئيس حكومة وتشكيل حكومة انتقالية تم الإعلان عنها أمس الاثنين.

وقد شملت الحكومة الانتقالية مختلف الأطراف والتيارات السياسية الفاعلة في البلاد، بما فيها تيار المتمردين سابقا الذين شاركوا في عملية السلام في مالي.

المصدر: وكالة رويترز