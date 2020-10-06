 
مباشر

دول غرب إفريقيا ترفع الحظر عن مالي غداة تشكيل الحكومة الانتقالية

أخبار العالم

دول غرب إفريقيا ترفع الحظر عن مالي غداة تشكيل الحكومة الانتقالية
Reuters
باه نداو الرئيس الانتقالي في مالي.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovp4

أعلن قادة تكتل دول غرب إفريقيا رفع الحظر الذي فرضوه على سلطات مالي الجديدة عقب الانقلاب العسكري على رئيس البلاد السابق إبراهيم أبو بكر كيتا في نهاية شهر أغسطس الماضي.

ويأتي رفع الحظر بعد وفاء الهيئة العسكرية الحاكمة للبلاد بوعودها التي من ضمنها تعيين رئيس انتقالي مدني للبلاد ورئيس حكومة وتشكيل حكومة انتقالية تم الإعلان عنها أمس الاثنين.

وقد شملت الحكومة الانتقالية مختلف الأطراف والتيارات السياسية الفاعلة في البلاد، بما فيها تيار المتمردين سابقا الذين شاركوا في عملية السلام في مالي.

المصدر: وكالة رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا