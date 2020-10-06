مؤشرات على اقبال قياسي في الانتخابات الرئاسية الامريكية القادمة

تظهر بيانات التصويت المبكرإقبال الأمريكيين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بوتيرة لم يسبق لها مثيل، مما يشير إلى إمكانية تسجيل إقبال قياسي في المنافسة بين المرشحين ترامب وبايدن.

وقبل حلول موعد الانتخابات بأربعة أسابيع كان أكثر من 3.8 مليون أمريكي قد أدلوا بالفعل بأصواتهم، وهو ما يتجاوز بكثير عدد ممن أدلوا بأصواتهم في مثل هذا الوقت قبيل موعد انتخابات عام 2016 والذي بلغ 75 ألفا فقط، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية الذي يعمل على تجميع بيانات التصويت المبكر.

وقال مايكل مكدونالد الذي يدير المشروع إن مما ساهم في هذه الزيادة التوسع في التصويت عن طريق البريد الذي يعتبر وسيلة آمنة للإدلاء بالأصوات، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، ويشير إلى الحرص على حسم المواقف بشأن مستقبل ترامب السياسي.

وأضاف: "لم نشهد من قبل هذا الكم يدلي بصوته قبل الانتخابات". وتابع "يدلي الناس بأصواتهم حين يحسمون أمرهم، ونحن نعلم أن الكثيرين حسموا أمرهم منذ فترة طويلة".

ودفعت هذه الزيادة الكبيرة في عدد اصحاب التصويت المبكر مكدونالد لتوقع تحقيق إقبال قياسي على الانتخابات الرئاسية الحالية يصل إلى نحو 150 مليونا، أي ما يمثل 65 بالمئة من المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، وهي أعلى نسبة منذ 1908.

ويتقدم بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، لكن الاستطلاعات في الولايات التي تشهد تنافسا شديدا تشير إلى تقارب أكبر بين نتائجهما.

وحشد ترامب مرارا الرأي العام ضد التصويت عن طريق البريد، موجها اتهامات، لم يقدم ما يدل على صحتها، بأن هذه الطريقة تفتح الباب أمام التلاعب. ويقول خبراء إن التلاعب نادر الحدوث.

وظهرت بوادر على أن انتقادات الرئيس هذه قد ثبطت همة الجمهوريين في التصويت عن طريق البريد. وقال مشروع الانتخابات إن الديمقراطيين سجلوا أكثر من مثلي أصوات الجمهوريين في سبع ولايات تعلن بيانات تسجيل الناخبين وفقا للتصنيف الحزبي.

وأظهر استطلاع على مستوى البلاد أجرته رويترز مع مؤسسة إبسوس لقياس الرأي العام الأسبوع الماضي أن خمسة بالمئة من الديمقراطيين أدلوا بأصواتهم بالفعل، بالمقارنة مع اثنين بالمئة من الجمهوريين. وقال نحو 58 بالمئة من الديمقراطيين إنهم سيدلون بأصواتهم قبل الانتخابات، بالمقارنة مع 40 بالمئة من الجمهوريين.

المصدر: رويترز