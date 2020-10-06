رئيس وزراء أرمينيا يزور جمهورية قره باغ غير المعترف بها ويعقد فيها اجتماعا عسكريا

أجرى رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، زيارة مفاجئة إلى إقليم قره باغ، أمس الاثنين، والتقى رئيس جمهورية قره باغ ، غير المعترف بها دوليا، أرايك هاروتيونيان.

وأظهر مقطع فيديو نشره مكتب رئيس الوزراء الأرمني، يظهر فيه باشينيان في لباس عسكري وهو يعقد اجتماعا مع قائد جيش الدفاع التابع لإقليم قره باغ.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة الأرمنية: "زار باشينيان جمهورية أرتساخ (الأسم الأرمني لقره باغ) في 5 أكتوبر. وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع رئيس أرتساخ، أرايك هاروتيونيان وكبار ضباط القوات المسلحة".

المصدر: وكالات