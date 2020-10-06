إيران.. 4151 إصابة جديدة بكورونا و227 وفاة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأضافت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 479825، فيما بلغ عدد الوفيات 27419، أما عدد المتعافين فوصل إلى 394800 شخصا.

وأشار البيان إلى أن 4200 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد تحاليل كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 4.179.328 تحليلا.

ومايزال 30 إقليما إيرانيا من أصل 31 في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.

وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: كردستان، هرمزغان، فارس، غلستان.

المصدر: RT