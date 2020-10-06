أردوغان: تصريح ماكرون بأن "الإسلام متأزم" استفزاز صريح فضلا عن كونه قلة احترام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "الإسلام متأزم" في مدينة ذات كثافة سكانية مسلمة، استفزاز صريح.

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وأضاف أردوغان اليوم الثلاثاء: "من الوقاحة وقلة الأدب أن يتحدث الرئيس الفرنسي عن إعادة هيكلة الإسلام"، وتابع: "الاعتداء على المسلمين بات أحد أهم الوسائل التي يستخدمها السياسيون الأوروبيون من أجل التغطية على فشلهم".

وأشار إلى أن "الذين يتهربون من مواجهة العنصرية وكراهية الإسلام، يرتكبون أكبر إساءة لمجتمعاتهم".

ويأتي هجوم الرئيس التركي على نظيره الفرنسي على خلفية تصريحات الأخير، حيث قال الأسبوع الماضي إن الدين الإسلامي يمر اليوم بأزمة في كل أنحاء العالم، مؤكدا على أن فرنسا ستعمل على "مكافحة الانفصالية الإسلاموية" التي تهدف إلى تأسيس مجتمع مضاد.

وقدم ماكرون خطة لمحاربة "الإسلام المتطرف"، والتي ستشمل صياغة مشروع قانون فرنسي، مؤكدا أن الدولة ستعزز الرقابة على الجمعيات، وستحظر التعليم في المنزل، إلا لأسباب صحية، كما ستعمل على تدريب الأئمة، الذين يعملون في فرنسا.

المصدر: الأناضول