 
مباشر

توقيع اتفاقية بين إسرائيل وإمارة أبوظبي لتعزيز التجارة الثنائية

أخبار العالم

توقيع اتفاقية بين إسرائيل وإمارة أبوظبي لتعزيز التجارة الثنائية
Reuters Christopher Pike
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovnn

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع المعهد الإسرائيلي للتصدير، اليوم الثلاثاء، وذلك بهدف تعزيز فرص التجارة الثنائية بين إمارة أبوظبي وإسرائيل.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن توقيع الاتفاقية أشرف عليه مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، طارق بن هندي، ورئيس معهد التصدير الإسرائيلي، وأديف باروخ.

المصدر: مكتب أبوظبي الإعلامي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا