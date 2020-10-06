توقيع اتفاقية بين إسرائيل وإمارة أبوظبي لتعزيز التجارة الثنائية

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع المعهد الإسرائيلي للتصدير، اليوم الثلاثاء، وذلك بهدف تعزيز فرص التجارة الثنائية بين إمارة أبوظبي وإسرائيل.

.@InvestAbuDhabi signed an agreement with Israel Export Institute to foster bilateral trade opportunities between #AbuDhabi & Israel. The virtual signing was attended by ADIO DG, Dr. Tariq Bin Hendi & Israel Export Institute Chairman, Adiv Baruch & DG, Gadi Ariely. pic.twitter.com/OGUHL6o72F — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) October 6, 2020

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن توقيع الاتفاقية أشرف عليه مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، طارق بن هندي، ورئيس معهد التصدير الإسرائيلي، وأديف باروخ.

المصدر: مكتب أبوظبي الإعلامي