زعيم الحركة القومية التركية يشكّك في مقترحات التفاوض لحل النزاع في قره باغ

قال رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت باهتشلي، إن مقترحات حل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا عبر طرق مخادعة مثل التفاوض والدبلوماسية يعتبر "فخًا في هذه المرحلة".

وأوضح باهتشلي في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه، الثلاثاء، أن "أمام العصابات المسلحة لأرمينيا خيارين، إما أن تنسحب من إقليم قره باغ أو أنها ستسحق".

وشدد على أن السبيل الوحيد للحل في جنوب القوقاز يتمثل في "انسحاب أرمينيا من أراضي الترك التي تحتلها، ورفع علم أذربيجان في قره باغ الجبلية، وتأكيد سيادتها عليها".

وقال:" بالنسبة لنا، مقترحات حل النزاع الأذربيجاني- الأرمني عبر طرق مخادعة، مثل وقف إطلاق النار والحوار والتفاوض والدبلوماسية، هي فخ في هذه المرحلة وتأكيد للهزيمة".

وأكد زعيم الحزب القومي التركي أن "أي جلوس على طاولة الحوار دون كسر ظهر العدو وتحقيق نجاح عسكري يعتبر تنازلا".

المصدر: الأناضول