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في أول إجازة منذ تفشي كورونا.. حوالي نصف مليار رحلة سياحية في الصين!

أخبار العالم

في أول إجازة منذ تفشي كورونا.. حوالي نصف مليار رحلة سياحية في الصين!
AFP
صورة أرشيفية
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قالت وزارة السياحة في الصين إن البلاد شهدت 425 مليون رحلة سياحية داخلية خلال 4 أيام.

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ونقلت وكالة الأنباء الصينية أن عطلة "الأسبوع الذهبي" التي بدأت في الأول من أكتوبر، وتستمر 8 أيام شهدت تدفقا لعائدات السياحة.

وتعتبر هذه العطلة الأولى في البلاد منذ تفشي فيروس كورونا نهاية العام الماضي في الصين.

وتقدر عائدات هذه الأيام الأربعة الماضية، بـ45 مليار دولار، حسب وزارة السياحة والثقافة الصينية.

وقدمت شركات السياحة رحلات مخفضة للمواطنين، وتذاكر بدون مقابل.

وسجلت الصين 85482 حالة إصابة في المجمل بفيروس كورونا، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

المصدر: وزارة السياحة الصينية

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