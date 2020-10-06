بومبيو يندد بأنشطة الصين خلال زيارته إلى طوكيو

ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، بما أسماه "النشاط المخادع" للصين، وجاء ذلك خلال يوم من المناقشات الرباعية في طوكيو مع نظرائه الأسترالي والهندي والياباني.

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وأعرب بومبيو ووزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، عن "مخاوفهما المشتركة بشأن نشاط الصين المخادع" في منطقة المحيط الهندي-المحيط الهادىء. وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأبقى بومبيو على زيارته إلى اليابان على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا، وإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض مستشاريه في البيت الأبيض.

لكنه بسبب هذه الظروف، اختصر رحلته إلى آسيا ولن يتوجه إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا، كما كان مخططا في الأصل.

لكن اجتماع طوكيو "الرباعي"، وهو تكتل استراتيجي غير رسمي للولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، ظل على جدول أعماله.

وتعد زيارة بومبيو إلى اليابان الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي كبير منذ تولي رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدي سوغا، مهامه في منتصف سبتمبر، والذي من المقرر أن يجتمع أيضا مع بومبيو اليوم الثلاثاء.

وتم تشكيل "التكتل الرباعي" الذي عقد اجتماعا لأول مرة في عام 2019 في نيويورك، بتشجيع كبير من قبل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي كان سوغا مستشارا وفيا له.

لكن هذا التكتل يبدو في الوقت الحالي رمزيا بشكل أساسي.

المصدر: أ ف ب