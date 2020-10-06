تشاووش أوغلو يتوجه إلى أذربيجان لبحث الوضع في ناغورني قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، سافر إلى أذربيجان بهدف مناقشة الوضع في ناغورني قره باغ مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا بهذا الشأن قالت فيه: وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو غادر في 6 أكتوبر، في زيارة عمل، إلى أذربيجان ".

وأضاف البيان: "سيقوم الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، باستقباله للتطرق إلى الأوضاع في ناغورني قره باغ، بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية والدولية الأخرى، وسيحضر اللقاء وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف".

المصدر: وكالات