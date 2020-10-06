تركيا ترد على كندا بعد تعليقها مبيعات تكنولوجيا الطائرات المسيرة

قالت وزارة الخارجية التركية إن قرار كندا تعليق تصدير بعض المعدات العسكرية لأنقرة بسبب مزاعم أن القوات الأذربيجانية استخدمت مثل هذه المعدات في قره باغ، يظهر ازدواجية المعايير.

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وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "تتوقع تركيا أن تتبع كندا سياسة خالية من الكيل بمكيالين وتتصرف دون أن تتأثر بمعارضي تركيا".

وتابعت: "لا يوجد تفسير لمنع تصدير المعدات الدفاعية إلى حليف في حلف شمال الأطلسي... كندا لا ترى أي ضرر في تصدير أسلحة إلى دول لها دور عسكري في الأزمة اليمنية".

وأشار البيان إلى أن تركيا تتمسك بعناية بالتزاماتها بموجب نظامها الشامل للرقابة على الصادرات.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، إن الأيام الأخيرة شهدت تقارير تدعي استخدام تقنيات كندية في النزاع العسكري بإقليم ناغورني قره باغ، مشيرا إلى أنه وجه بإجراء تحقيق في صحة هذه الادعاءات.

من جهتها، قالت مجموعة "بروجيكت بلافشيرز" الكندية لمراقبة الأسلحة، إن مقاطع مصورة لضربات جوية بثتها الحكومة الأذربيجانية تظهر أن الطائرات المسيرة التي تم استخدامها كانت مزودة بأنظمة تصوير واستهداف طورتها شركة "أل 3 هاريس ويسكام"، وهي الوحدة الكندية التابعة لشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" الأمريكية.

المصدر: رويترز