بومبيو يعطي وصفا قويا لرئيس الوزراء الياباني الجديد

ذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصف رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدي سوجا، الذي انتخب في سبتمبر بأنه "شخصية قوية".

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وذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية خلال لقاء مع وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن "العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان هي حجر الزاوية لضمان الأمن والسلام في المنطقة".

ووافقه نظيره الياباني على هذا الرأي حرفيا تقريبا، حيث أكد أن "إدارة رئيس الوزراء سوجا ستتبع مسارا ثابتا نحو مزيد من تعزيز التحالف الياباني الأمريكي، الذي يمثل حجر الزاوية للسلام والاستقرار في المنطقة وفي المجتمع الدولي".

علاوة على ذلك، رأى وزير الخارجية الأمريكي أن رئيس الوزراء الياباني الجديد "شخصية قوية" و"سيلعب دورا مهما في العلاقات اليابانية الأمريكية".

يشار إلى أن بومبيو وصل اليابان لحضور اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند. ومن المتوقع أن يستقبله رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.

المصدر: نوفوستي