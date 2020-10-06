صحيفة: البيت الأبيض يعرقل إصدار إرشادات صارمة بشأن الموافقة على لقاح ضد كورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض يعرقلون إصدار إرشادات اتحادية صارمة جديدة بخصوص الموافقة الطارئة على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قدمت الإرشادات لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض قبل أكثر من أسبوعين، لكن مسيرتها توقفت عند مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض.

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وقال مسؤول بالإدارة لرويترز إن عملية الموافقة لا تزال معلقة، ونفى أي ارتباط بيوم الانتخابات.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن إدارة الغذاء والدواء تبحث عن سبل أخرى للتأكد من أن اللقاحات تلبي الإرشادات.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة وآخرين على دراية بالأمر أن "نقطة الخلاف الرئيسية كانت التوصية بمتابعة المتطوعين، الذين شاركوا في التجارب السريرية للقاح لمدة شهرين تقريبا، بعد الجرعة النهائية قبل منح أي موافقة".

المصدر: رويترز