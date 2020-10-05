ولايتي: هناك دول تبحث عن إيجاد نفوذ لها في القوقاز عبر إرسال جماعات تكفيرية إليها

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي ولايتي إن هناك دولا تبحث عن إيجاد نفوذ لها في القوقاز عبر إرسال جماعات تكفيرية إليها.

وأضاف ولايتي :"على الدول المسؤولة عن دخول تنظيمي القاعدة وداعش إلى منطقة جنوب القوقاز تحمل كافة التداعيات" مؤكدا أنه "لامصلحة لأرمينيا ولا لأذربيجان في دخول الجماعات التفكيرية إلى منطقة القوقاز"



وتابع:" تواجد الجماعات التكفيرية في منطقة القوقاز أمر خطير وينبغي الحيلولة دونه إن كان صحيحاً.. إيران ستدافع عن حدودها وأمنها القومي ولن تسمح لأن تصبح الجماعات الإرهابية أداة بيد أمريكا وإسرائيل على حدودنا.

وأكد ولايتي أن بلاده ستتعامل بحزم مع أي جماعات إرهابية تحاول التواجد على حدودنا :" لن نتحمل أن يقوم أحد بتحريض الجماعات الإرهابية لإيذاء إيران".