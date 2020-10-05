مقتل 3 أشخاص بانهيار بناية في ولاية تكساس الأمريكية (صورة)

قتل اليوم الاثنين 3 أشخاص وجرح آخر إثر انهيار جزئي لبناية بمدينة هيوستن الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية.

وانهار جزء من المبنى غير مكتمل التشييد والمكون من 15 طابقا على الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي.

وأفاد مسؤولون محليون بأن الضحايا من عمال البناء، مشيرين إلى أن الانهيار كان جزئيا واستبعدوا حدوث انهيارات أخرى في الأجزاء السليمة من البناية.

BREAKING: 3 dead; 1 injured in Houston, Texas, building collapse. Search and rescue operations underway. pic.twitter.com/iAISsWNYMz — RED PILLED MEDIA (@REDPILLEDco) October 5, 2020

المصدر: RT