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مقتل 3 أشخاص بانهيار بناية في ولاية تكساس الأمريكية (صورة)

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مقتل 3 أشخاص بانهيار بناية في ولاية تكساس الأمريكية (صورة)
Reuters COH
عامل بناء في ولاية تكساس الأمريكية
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قتل اليوم الاثنين 3 أشخاص وجرح آخر إثر انهيار جزئي لبناية بمدينة هيوستن الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية.

وانهار جزء من المبنى غير مكتمل التشييد والمكون من 15 طابقا على الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي.

وأفاد مسؤولون محليون بأن الضحايا من عمال البناء، مشيرين إلى أن الانهيار كان جزئيا واستبعدوا حدوث انهيارات أخرى في الأجزاء السليمة من البناية.

المصدر: RT

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