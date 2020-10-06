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طبيب ترامب: الرئيس ربما لم يتجاوز مرحلة الخطر لكن بمقدوره الخروج من المستشفى

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طبيب ترامب: الرئيس ربما لم يتجاوز مرحلة الخطر لكن بمقدوره الخروج من المستشفى
Reuters SAV
شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "حالة ترامب الصحية استوفت كل المعايير لمغادرة المستشفى أو تخطتها، ولذلك يمكنه الخروج رغم أنه لم يتخط بعد مرحلة الخطر في المرض".

وأضاف كونلي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "على مدى الساعات الـ24 الماضية... أستوفى أو تخطى كل المعايير المطلوبة لمغادرة المستشفى"، مشيرا إلى أن "ترامب لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة خلال الاثنين والسبعين ساعة الماضية كما أن مستويات الأكسجين لديه طبيعية".

وقال: "على الرغم من أنه لم يتجاوز مرحلة الخطورة في مسار إصابته بالمرض، أنا والفريق موافقون على أن كل الفحوص والأهم حالته السريرية تدعم عودته بأمان للمنزل حيث سيكون أيضا محاطا برعاية طبية على مستوى عالمي على مدار الساعة".

وأعلن ترامب عبر تغريدة في موقع "تويتر" يوم الاثنين، أنه سيغادر مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في السادسة والنصف مساء اليوم (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرنيتش).

المصدر: "رويترز"

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