بوتين يبحث التطورات في قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، التطورات في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

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وأفاد بيان للكرملين بأن المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الأرمني، ونوقشت خلالها "المواجهات المسلحة المتصاعدة في إقليم قره باغ، والتي اكتسبت طابعا واسع النطاق وأدت إلى خسائر فادحة في كلا الجانبين، بما في ذلك وقوع إصابات في صفوف السكان المدنيين".

وشدد بوتين خلال المكالمة على ضرورة "إنهاء الأعمال العدائية بالإقليم".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في اتصال مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف اليوم الاثنين، ضرورة وقف إطلاق النار في الإقليم بأسرع وقت ممكن.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

المصدر: RT