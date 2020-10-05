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لأول مرة منذ 28 مايو.. مرضى كورونا بالرعاية المركزة في فرنسا يتجاوزون 1400

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لأول مرة منذ 28 مايو.. مرضى كورونا بالرعاية المركزة في فرنسا يتجاوزون 1400
Reuters
لأول مرة منذ 28 مايو.. مرضى كورونا بالرعاية المركزة في فرنسا يتجاوزون 1400
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قالت السلطات الصحية في فرنسا يوم الاثنين، إن عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة الذين يتلقون العلاج من مرض "كوفيد-19" تجاوز حاجز 1400 حالة للمرة الأولى منذ 28 مايو.

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وكُشف عن هذه الحصيلة قبل يوم واحد من وضع باريس في حالة تأهب قصوى بسبب "كوفيد-19".

ويعني ذلك أن الحانات ستضطر إلى الإغلاق لأسبوعين، بسبب الارتفاع الحاد في أعداد من يخضعون للعلاج في وحدات الرعاية المركزة.

وسجلت فرنسا يوم الاثنين، أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 624274 شخصا بعد تسجيل 5084 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 32299 بعد تسجيل 69 حالة وفاة جديدة.

المصدر: رويترز

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