ممثل أمريكي ينفي أنه كان على علم بخطورة مرض ترامب حينما سخر منه

نفى الممثل الأمريكي أليك بالدوين أنه كان على علم بخطورة مرض الرئيس دونالد ترامب حينما سخر منه.

ودافع بالدوين، الذي فاز في السابق بجائزة إيمي لتجسيده شخصية ترامب، عن تمثيله لشخصية رئيس بلاده في برنامج "ساترداي نايت لايف" التلفزيوني الساخر، وقال إنه لم يكن ليفعل ذلك لو كان ترامب "مريضا بدرجة كبيرة وخطيرة".

وردا على انتقادات طالته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال بالدوين في مقطع مصور عبر تطبيق "إنستغرام" أمس إن المنتجين وشبكة "إن. بي. سي"، "لا يريدون إغراق السفينة. لذا إذا قيل إن ترامب مريض حقا وبدرجة خطيرة ... فسأراهن لكم بكل ما أملك على أننا لن نتطرق إلى ذلك من حيث محتوى العرض".

وكان البرنامج الساخر يبث من نيويورك في اليوم الذي أعقب دخول ترامب إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ولم يكن قد اتضح بعد مدى حدة مرضه بعد تقارير متضاربة من الأطباء والبيت الأبيض.

وبدأ البرنامج التلفزيوني بعرض يسخر من المناظرة الرئاسية الصاخبة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي لعب دوره الممثل الكوميدي جيم كاري، والتي كانت قد أجريت بين المرشحين قبل أن تثبت إصابة ترامب بالمرض.

وفي فقرة أخرى خلال البرنامج، قال الممثل الكوميدي كريس روك مازحا: "دخل الرئيس ترامب إلى المستشفى بسبب كوفيد، قلبي وكامل تعاطفي مع كوفيد".

المصدر: رويترز