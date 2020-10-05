"الصحة" القرغيزية: أكثر من 120 جريحا في اشتباكات بين محتجين والأمن في العاصمة بيشكيك

أعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان، اليوم الاثنين، أن أكثر من 120 شخصا أصيبوا بجروح جراء الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في العاصمة بيشكيك.

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وقال متحدث باسم الوزارة إن "أكثر من 120 جريحا بعضهم في حالة حرجة نقلوا إلى مستشفيات قرغيزستان"، مشيرا إلى أن نحو نصف الجرحى من عناصر الأمن.

وأكدت الوزارة غياب حالات وفاة جراء الاشتباكات.

واليوم الاثنين، تجمع في ساحة "آلا تو" المركزية في بيشكيك نحو ألفي شخص من أنصار الأحزاب التي لم تتجاوز حاجز 7% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة كي تدخل البرلمان. وطالب المحتجون بإلغاء نتائج الانتخابات وتنظيم تصويت جديد.

ومساء الاثنين، بدأت اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن في وسط المدينة.

المصدر: نوفوستي