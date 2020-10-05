أردوغان: تقاعس مجموعة مينسك أدى إلى اشتعال جبهة قره باغ

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن اشتعال النزاع في قره باغ من جديد، كان سببه "تقاعس" مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المعنية بتسوية هذا الملف.

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وقال أردوغان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "لم تعمل مجموعة مينسك على حل مشكلة قره باغ. وكان إغفالها وتقاعسها هما اللذان قادا إلى هذه النتيجة. كان المجتمع الدولي يقف صامتا أمام الاحتلال من قبل أرمينيا".

وأضاف أن "أذربيجان تتقدم بقوة وقد نجحت في تحرير كثير من بلداتها، وتركيا تدعمها".

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، يشهد إقليم قره باغ الذي فقدت أذربيجان السيطرة عليه وعلى عدد من المناطق المتاخمة له أثناء حرب أذرية أرمنية في 1992-1994، معارك شرسة بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمنية التابعة لـ "جمهورية قره باغ" (المعلنة من طرف واحد)، والتي تعتبرها باكو جزءا من جيش أرمينيا النظامي.

وفي العام 1992، بدأت مفاوضات بهدف حل مشكلة قره باغ ضمن إطار "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تترأسها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

المصدر: نوفوستي