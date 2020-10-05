بومبيو يصل إلى اليابان في زيارة مختصرة بعد إصابة ترامب بـ"كوفيد-19"

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى اليابان في ساعة مبكرة يوم الثلاثاء بتوقيت اليابان، في زيارة مختصرة بسبب دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى للعلاج من كورونا.

وجرى تقليص فترة الزيارة إلى يوم واحد في اليابان بعد مرض ترامب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو لن يتوجه إلى منغوليا أو كوريا الجنوبية كما كان مقررا في الأصل.

وينتظر أن يلتقي بومبيو برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، لأول مرة منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، كما سيحضر اجتماعا أوسع مع وزيري خارجية الهند وأستراليا.

ويأتي هذا الاجتماع للمجموعة الرباعية التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والصين، في وقت يشهد توترات متصاعدة بين واشنطن والصين.

وقال بومبيو للصحفيين قبل توجهه إلى اليابان إن اجتماعات المجموعة الرباعية ستسفر عن "إنجازات مهمة" لكنه لم يدل بتفاصيل.

ونددت الصين بالمجموعة بوصفها محاولة لاحتواء نشاطها التنموي.

وتعتبر هذه الزيارة المختصرة الأولى لبومبيو إلى منطقة شرق آسيا منذ أكثر من عام، وقالت وزارة الخارجية إنه من المتوقع أن يسافر إلى آسيا مرة أخرى في أكتوبر الجاري.

المصدر: رويترز