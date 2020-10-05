رئيس أذربيجان يعلن سيطرة قواته على 3 قرى وعدة تلال استراتيجية بمعارك مع الجانب الأرمني

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن قوات بلاده استعادة السيطرة، اليوم الاثنين، على 3 قرى وعدة تلال استراتيجية خلال المعارك مع الجانب الأرمني في إقليم ناغورني قره باغ.

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وقال علييف، في تغريدة نشرها مساء الاثنين عبر "تويتر": "حرر الجيش الأذربيجاني، اليوم، قرى شيخالي-أغالي وساريجالي ومزرا في منطقة جبرائيل إضافة إلى عدد من التلال الاستراتيجية في اتجاهات مختلفة".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها، أن قواتها تنفذ "انسحابات تكتيكية" في بعض جوانب خط التماس مع الجيش الأذربيجاني.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأكد الرئيس الأذربيجاني مرارا منذ بدء هذا التصعيد أن الشرط الوحيد لقوات بلاده مقابل وقف الأعمال القتالية يتمثل في "تحرير أراضي أذربيجان المحتلة"، موضحا ضرورة أن يعرض الجانب الأرمني جدولا زمنيا لسحب قواته من قره باغ والمناطق الـ7 المتاخمة له التي تم السيطرة عليها خلال الحرب في 1992-1994.

المصدر: RT