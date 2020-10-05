حاكم نيويورك يصدر أمرا بإغلاق مدارس المدينة

أمر حاكم نيويورك أندرو كومو، يوم الاثنين، بإغلاق مدارس مدينة نيويورك يوم الثلاثاء في 9 مناطق ورموز بريدية، بما في ذلك أجزاء من الأحياء في بروكلين وكوينز.

وجاء قرار كومو قبل يوم واحد من خطة إغلاق قدمها عمدة مدينة نيويورك بعد ارتفاع نسب الإصابة بكورونا بها.

وكان عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو قد أعلن يوم الأحد عن إغلاق جديد للشركات غير الأساسية والمدارس في بعض المناطق بالمدينة، وحدد تسع مناطق وتقسيمات بريدية لديها معدل إصابة أعلى من 3%.

ويجب أن توافق الولاية على الإغلاق الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء.

وارتفع إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، منذ بدء تفشي الوباء إلى 7.4 مليون إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 209 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي ووباء كورونا.

المصدر: RT + وكالات