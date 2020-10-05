تشاووش أوغلو: الناتو امتنع عن دعم تركيا في إدلب السورية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الاثنين، إن حلف شمال الأطلسي امتنع عن دعم تركيا في منطقة إدلب السورية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في العاصمة أنقرة: "تركيا تقدمت إلى الحلف بطلب دعم في سوريا في إدلب".

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واستطرد: "لكن أقولها بكل أسف إن حلفاءنا امتنعوا عن تقديم هذا الدعم لأسباب مختلفة".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن بعض الحلفاء في الناتو ينتهكون القانون الدولي بشكل صارخ بتقديمهم الدعم إلى تنظيم "ي ب ك - بي كا كا".

ولفت إلى أن بلاده تنتظر من حلفائها دعما ملموسا في الحرب على الإرهاب، وأن يمتنعوا عن دعم التنظيمات الإرهابية في حال رفضوا تقديم الدعم لبلاده.

وتابع قائلا: "لا يمكن قبول انخراط بعض الحلفاء مع التنظيمات المدرجة على لوائح الإرهاب لدينا".

وأعرب تشاووش أوغلو عن تطلع بلاده لدعم حلفائها في الناتو فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.

المصدر: الأناضول