الاتحاد الأوروبي يرحب بسحب تركيا سفينة تنقيب لها قبالة قبرص

رحب الاتحاد الأوروبي بسحب أنقرة لسفينة تنقيب تركية من منطقة كانت تعمل فيها جنوب غربي قبرص.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن رحيل السفينة يُعد "خطوة أخرى مرحب بها باتجاه خفض التصعيد في شرق المتوسط" وأعرب عن أمله "في خطوات أخرى مماثلة في هذا الاتجاه" ووصف الخطوة التركية بأنها "إشارة مهمة".

جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون للملاحة" اليوم الاثنين أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" بلغت الشاطئ التركي، وقالت وزارة الطاقة التركية إنها الآن تعد للعمل في موقع جديد.

وكان من المقرر أن تستمر السفينة في العمل في المنطقة حتى 12 أكتوبر، بينما وصفت اليونان، حليفة قبرص، عمل السفينة بأنه استفزازي.

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وسبق أن تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي لقبرص يوم الجمعة الماضي أن الاتحاد "سيعاقب تركيا إذا واصلت أعمال التنقيب في أجزاء متنازع عليها في البحر المتوسط، بعد أن قاوم دعوات قبرص لفرض عقوبات على تركيا".

وبدأت سفن تركية التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص العام الماضي، وسط خلاف قائم منذ فترة طويلة بين حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي مع تركيا على ترسيم الحدود البحرية وقضايا أخرى.

واحتدم التوتر في المنطقة منذ تصادم خفيف بين فرقاطتين إحداهما تركية والأخرى يونانية في أغسطس الماضي قرب سفينة تنقيب تركية، لكنها هدأت بعد اتفاق تركيا واليونان على استئناف "المحادثات الاستكشافية" التي توقفت في 2016.

وأعلن حلف شمال الأطلسي يوم الخميس الماضي أن الدولتين العضوين فيه وضعتا آلية لتجنب وقوع اشتباكات عرضية في البحر.

المصدر: رويترز