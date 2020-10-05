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ترامب: الأمريكيون سيدفعون "الضرائب الأكبر في تاريخ البلاد" إذا صوتوا لبايدن

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ترامب: الأمريكيون سيدفعون
Reuters JPR/JRB/FW1F/Paul Simao/FW1/Davi
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مواطنيه من أن يصوتوا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال في تغريدة: "لو أردتم زيادة ضخمة في الضرائب، الأكبر في تاريخ بلادنا، زيادة ستوقف الاقتصاد وتقلص الوظائف، صوتوا للمرشح الديمقراطي"​​​.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات بالفعل.

المصدر: RT

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