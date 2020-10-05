ترامب: الأمريكيون سيدفعون "الضرائب الأكبر في تاريخ البلاد" إذا صوتوا لبايدن

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مواطنيه من أن يصوتوا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال في تغريدة: "لو أردتم زيادة ضخمة في الضرائب، الأكبر في تاريخ بلادنا، زيادة ستوقف الاقتصاد وتقلص الوظائف، صوتوا للمرشح الديمقراطي"​​​.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات بالفعل.

IF YOU WANT A MASSIVE TAX INCREASE, THE BIGGEST IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY (AND ONE THAT WILL SHUT OUR ECONOMY AND JOBS DOWN), VOTE DEMOCRAT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

المصدر: RT