ترامب: الأمريكيون سيدفعون "الضرائب الأكبر في تاريخ البلاد" إذا صوتوا لبايدن
Reuters JPR/JRB/FW1F/Paul Simao/FW1/Davi
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حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مواطنيه من أن يصوتوا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال في تغريدة: "لو أردتم زيادة ضخمة في الضرائب، الأكبر في تاريخ بلادنا، زيادة ستوقف الاقتصاد وتقلص الوظائف، صوتوا للمرشح الديمقراطي".
وستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات بالفعل.
IF YOU WANT A MASSIVE TAX INCREASE, THE BIGGEST IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY (AND ONE THAT WILL SHUT OUR ECONOMY AND JOBS DOWN), VOTE DEMOCRAT!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020
المصدر: RT