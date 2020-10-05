انتقادات لترامب بعد ظهوره في موكب أمام أنصاره رغم إصابته بكورونا

وجه الطبيب جيمس فيليبس انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ظهر يوم الأحد في موكب أمام مؤيديه المتجمعين بالقرب من مركز "والتر ريد" العسكري.

إقرأ المزيد

وقال فيليبس، العامل بالمركز الطبي في حديثه مع قناة NBC، إن ترامب "تصرف بدون مسؤولية"، كما أنه بعث برسالة خاطئة تفيد بأنه "من الممكن التجول خارج المؤسسات الطبية إذا كان المرء مصابا بفيروس كورونا المستجد".

وأظهرت اللقطات التي بثتها قنوات تلفزيونية أمريكية، الرئيس الأمريكي جالسا في المقعد الخلفي للسيارة، وكان يرتدي قناعا طبيا، مثله مثل بقية الأشخاص الآخرين الذين رافقوه في الجولة.

وكان البيت الأبيض أكد أنه جرت مراعاة جميع احتياطات السلامة خلال جولة ترامب، كما "تم الحصول على إذن من الأطباء".

المصدر: RT