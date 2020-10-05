منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستجيب لطلب روسيا بشأن نافالني

قالت المنظمة العالمية لحظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، إنها مستعدة لإرسال خبراء للتنسيق مع روسيا في قضية المعارض، أليكسي نافالني، الذي تقول ألمانيا إنه تسمم بمادة محظورة.

وأضافت المنظمة أنها تلقت طلبا من موسكو في الأول من أكتوبر الجاري، وأنها تسعى للحصول على توضيح بشأن نوع المساعدة التي تسعى روسيا للحصول عليها.

وقد تعرض نافالني إلى وعكة صحة وهو على متن طائرة كانت في رحلة من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، يوم 20 أغسطس الماضي، ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطراريا في أومسك ونقله إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج، قبل نقله إلى ألمانيا (بطلب من عائلته) في وقت لاحق. وزعم الاطباء العسكريون في برلين أنه تعرض إلى التسمسم في روسيا باستخدام مادة كيميائية محظورة يطلق عليها اسم "نوفيتشوك"، وهو ما تنفيه موسكو وتطالب بمدها بنتائج الفحوص التي أجريت لنافالني في برلين والمعلومات التي تؤكد تسمم هذا الناشط الروسي.

المصدر: رويترز