علييف: لا بد من وجود تركيا في تسوية النزاع في قره باغ

أعرب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بضرورة أن تلعب تركيا دورها في عملية التسوية المستقبلية للنزاع في قره باغ.

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وفي حديث لقناة TRT Haber التلفزيونية التركية أكد علييف أن أنقرة تقدم "دعما معنويا" لبلاده، وأن مستوى العلاقات بين الدولتين عال. وقال رئيس أذربيجان: "لا بد أن يكون لتركيا وجود في العملية المستقبلية الخاصة بالتسوية السلمية للنزاع".

وأوضح قائلا: "تركيا جهة فاعلة مهمة في المنطقة، وهي جارة لأذربيجان وجارة لأرمينيا أيضا. وبرأيي فإن دور تركيا سيكون جد أهمية في عملية السلام المستقبلية".

علييف: فرنسا وضعت نفسها خارج مجموعة مينسك حول قره باغ

كما انتقد علييف موقف باريس من التطورات في قره باغ، معتبرا أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "أخرج بلاده عمليا" من مجموعة مينسك (التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) المعنية بتسوية النزاع في قره باغ، والتي تشترك فرنسا في تولي رئاستها مع روسيا والولايات المتحدة.

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وأوضح علييف أن تصريحات ماكرون التي قال فيها إن أذربيجان وتركيا جلبتا إرهابيين إلى المنطقة، وإن باكو تريد "الاستيلاء على قره باغ"، غير مقبولة بالنسبة لأذربيجان.

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس