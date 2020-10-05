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إسرائيل تحاول تبديد قلق أرمينيا إزاء تعاونها مع أذربيجان

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إسرائيل تحاول تبديد قلق أرمينيا إزاء تعاونها مع أذربيجان
Reuters
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أكد الرئيس الإسرئيلي رؤوفين ريفلين لنظيره الأرمني أرمين ساركيسيان أن تعاون بلاده مع أذربيجان ليس موجها ضد أي دولة أخرى، معربا عن أمله في عودة السفير الأرمني إلى تل أبيب قريبا.

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وقال ريفلين إن إسرائيل لديها علاقات طويلة الأمد مع أذربيجان، وأن التعاون بين البلدين ليس موجها ضد أي طرف، مشددا مع ذلك على أن إسرائيل مهتمة بتعزيز العلاقات مع أرمينيا ومستعدة لمساعدها على المستوى الإنساني.

وأعرب ريفلين عن الأمل في عودة السفير الأرمني قريبا إلى إسرائيل.

وقررت يريفان الأسبوع الماضي استدعاء سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات" معه على خلفية الانباء عن توريد الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان، وذلك وسط احتدام القتال بين القوات الأرمنية والأذربيجانية في إقليم قره باغ .

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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