آخر يوم للتسجيل.. ترامب يروج لحملته الانتخابية من المستشفى!

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالحه.

ودعا ترامب، اليوم الاثنين، في سلسلة من تغريدات متتالية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتصويت له "من أجل استمرار محاربة الفساد والأخبار الزائفة، ومن أجل استمرار العمل على إعادة الجنود الأمريكيين من الخارج إلى بلادهم".

Virginia Voters! Your Governor wants to obliterate your Second Amendment. I have stopped him. I am the only thing between you and your Second Amendment. Working hard in Virginia. It’s IN PLAY. Better Vote for your favorite President, or wave goodbye to low taxes and gun rights! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

وقال إن اليوم هو آخر يوم للتسجيل في التصويت في كل من أريزونا وفلوريدا وجورجيا وأوهيو وتكساس، مرفقا تغريدته برابط مواقع التصويت.

وظهر الرئيس الأمريكي، أمس الأحد، لأول مرة منذ اكتشاف إصابته، حيث مر بسيارته في موكب من السيارات أمام أنصار المتجمعين في مركز والتر ريد الطبي العسكري (حيث يعالج ترامب هناك)، وهو يلوح بيده من النافذة.

FIGHT THE CORRUPT FAKE NEWS MEDIA. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

وقال جود ديري، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن "الرئيس قام بجولة قصيرة في موكب، خطط له في اللحظة الأخيرة للتلويح لأنصاره الذين تجمعوا أمام المبنى"، مضيفا أن سيارات الموكب عادت على الفور إلى منطقة المركز الطبي بعد الجولة في الشارع المغلق.

BIGGEST TAX CUT EVER, AND ANOTHER ONE COMING. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

وفي وقت سابق، طمأن ترامب الناخبين من خلال مقطع فيديو، مشيرا إلى أنه يتعافى، وقال: "لقد تعلمت الكثير عن كوفيد، وسأفاجئ المواطنين العظماء المتواجدين خارج المستشفى".

TODAY is the LAST day to register to VOTE in ARIZONA, FLORIDA, GEORGIA, OHIO, AND TEXAS! Click below for more information, and let’s #MAGA! https://t.co/gsFSghkmdM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

المصدر: وكالات