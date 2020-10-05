تشاووش أوغلو: لدينا حقوق في شرق المتوسط وسنواصل حمايتها

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن لبلاده حقوقا في شرق المتوسط ستواصل أنقرة حمايتها، مطالبا حلفاء تركيا بالتوقف عن دعم الإرهابيين، على حد تعبيره.

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وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، مع الأمين العالم للناتو ينس ستولتنبرغ: "للأسف بعض حلفائنا يدعمون مسلحي حزب العمال الكردستاني.. نطلب منهم إذا عجزوا عن دعمنا أن يتوقفوا عن دعم الإرهابيين".

وقال أوغلو إن "فرنسا تدعم أرمينيا رغم أنها دولة محتلة لأراض أذربيجانية وتقصف المدنيين"، مشددا على أن تركيا تقدم كل الدعم لأذربيجان من أجل وحدة أراضيها.

ودعا حلف الناتو لأن يطالب أرمينيا بإنهاء احتلالها أراضي أذربيجان، مشيرا إلى أن أرمينيا تستهدف المدنيين والنساء والأطفال علنا، بما يمثل جريمة حرب على حد قوله.

من جهته، قال الأمين العام لحلف الناتو: "نرى أن في شرق المتوسط بعض التوترات، وهدفنا تقليلها"، مؤكدا على أن حلف شمال الأطلسي ملتزم بأمن تركيا.

ووصل الأمين العام لحلف الناتو اليوم إلى أنقرة، حيث سيناقش مختلف القضايا المدرجة على جدول أعمال الناتو.

ومن المقرر أن يتوجه ستولتنبرغ إلى اليونان غدا الثلاثاء، لإجراء محادثات رفيعة المستوى في أثينا.

المصدر: وكالات