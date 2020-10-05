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يريفان تطالب واشنطن بتقديم تفسيرات بشأن استخدام تركيا طائرات "إف-16" في قره باغ

أخبار العالم

يريفان تطالب واشنطن بتقديم تفسيرات بشأن استخدام تركيا طائرات
Reuters
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طالب رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الحكومة الأمريكية بتقديم تفسير، على خلفية ما وصفه باستهداف سلاح الجو التركي المدنيين في قره باغ باستخدام مقاتلات "إف-16" أمريكية الصنع.

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جاء ذلك في حديث أدلى به باشينيان لصحيفة "نيويورك تايمز"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء في أرمينيا اليوم الإثنين.

وقال باشينيان: "على الولايات المتحدة أن تشرح، هل قدمت طائرات "إف-16" هذه (لتركيا) من أجل قصف المدنيين والقرى المسالمة؟".

في وقت سابق، اتهمت يريفان تركيا مرارا بأنها تدعم أذربيجان بقوة في المعارك الجارية في قره باغ، بما في ذلك عبر استخدام مقاتلات "إف-16".

المصدر: "تاس"

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