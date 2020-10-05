طهران: نأمل أن لا تغرق الإمارات بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تعيش في الهاوية، ونأمل أن لا تغرق الإمارات معها بعد اتفاق التطبيع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الإمارات تنتهج طريقا خاطئا في المنطقة منذ سنوات.

وجدد المتحدث باسم الخارجية تأكيد طهران على سيادة إيران على الجزر الثلاث "أبو موسى" و"طنب الكبرى" و"طنب الصغرى".

وحث خطيب زاده الرياض على الوفاء بالتزاماتها الدولية في معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، وأن تسمح بالرقابة على أنشطتها النووية والسرية والعلنية ضمن المسارات القانونية.

المصدر: RT