رئيسة المفوضية الأوروبية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بكورونا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، إنها ستعزل نفسها حتى غد الثلاثاء، بعد حضورها اجتماع مع شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "علمت أنني شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي حضره شخص ثبتت إصابته أمس بكوفيد-19".

وتابعت: "وفقا للوائح المعمول بها، أعزل نفسي حتى صباح الغد. لقد أثبتت الاختبارات عدم إصابتي يوم الخميس، وأجريت فحصا مرة أخرى اليوم".

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

المصدر: RT