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رئيسة المفوضية الأوروبية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بكورونا

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بكورونا
Reuters
أورسولا فون دير ليين
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، إنها ستعزل نفسها حتى غد الثلاثاء، بعد حضورها اجتماع مع شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "علمت أنني شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي حضره شخص ثبتت إصابته أمس بكوفيد-19".

وتابعت: "وفقا للوائح المعمول بها، أعزل نفسي حتى صباح الغد. لقد أثبتت الاختبارات عدم إصابتي يوم الخميس، وأجريت فحصا مرة أخرى اليوم".

المصدر: RT

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