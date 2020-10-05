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يرفان: باكو تمهد الطريق لتوسيع جغرافية الحرب

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يرفان: باكو تمهد الطريق لتوسيع جغرافية الحرب
AFP
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أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية في "انستغرام" أن التقارير الواردة في الساعات القليلة الماضية حول توجيه ضربات من أراضي أرمينيا على مناطق سكنية بأذربيجان، هي معلومات مضللة.

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وقالت الوزارة في بيان بهذا الخصوص إن "التقارير الواردة في الساعات القليلة الماضية عن قصف من أراضي أرمينيا على مناطق  سكنية في أعماق أراضي أذربيجان هي معلومات مضللة"، مشيرة إلى أنها ترى أن أذربيجان تمهد الطريق بنشر مثل هذه المعلومات "لتوسيع جغرافية الحرب".

وأشارت وزارة الخارجية الأرمنية إلى أن الهدف من حملة التضليل الإعلامي يتمثل في إخفاء القصف الهائل الذي شنته أذربيجان على مواقع سكنية كبيرة في قره باغ، منذ الأيام الأولى للحرب، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.

المصدر: تاس

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