رابطة مراسلي البيت الأبيض تنتقد مغادرة الرئيس المستشفى دون حضور صحفيين

قالت رابطة مراسلي البيت الأبيض "إنه لأمر مشين أن يغادر الرئيس المستشفى، ولو لفترة وجيزة، وسط أزمة صحية، دون حضور صحفيين لضمان أن يعرف الشعب الأمريكي مكان رئيسهم وحالته الصحية".

وأضافت الرابطة في بيان: "الآن أكثر من أي وقت مضى، يستحق الجمهور الأمريكي تغطية مستقلة عن الرئيس دونالد ترامب حتى يتم إعلامهم بشكل موثوق بصحته".

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وفي وقت سابق نشر صحفيون ومدونون في الولايات المتحدة، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحيي مؤيديه من سيارته خارج مستشفى "والتر ريد" العسكري.

وتجمع أنصار دونالد ترامب حاملين اللافتات والزهور خارج مستشفى "والتر ريد" العسكري بالقرب من مدينة واشنطن، حيث يعالج الرئيس من فيروس كورونا، كما خرجوا تضامنا معه أيضا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب يوم الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة بينما أكد الرئيس نفسه أن حالته لم تكن جيدة جدا عند وصوله إلى مركز "وولتر ريد" للعلاج، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

وفي أحدث تقرير حول حالة الرئيس الصحية، قال فريقه الطبي، في وقت سابق من الأحد، إنه يواصل التحسن، مضيفا أنه عانى مرتين من انخفاض الأكسجين في الدم خلال مرضه الحالي.

المصدر: RT + وكالات