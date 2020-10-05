مصر تسجل 11 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الأحد، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وذلك مقابل 109 إصابات و14 وفاة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 103683 حالة.

وأفاد بأن من ضمن المصابين 97355 حالة تم شفاؤها و5981 حالة وفاة.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

جدير بالذكر أن ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، أشاد بتعامل الحكومة المصرية مع الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وقال ديكتوس خلال مشاركته في الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة التعاون الدولي بمصر: "كانت استجابة مصر الطبية والاقتصادية الاجتماعية لجائحة كورونا متميزة، حيث بدأت مع تفشي الوباء بالتخفيف ليس فقط من المخاطر الصحية، ولكن أيضا بكافة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة".

المصدر: RT + وكالات