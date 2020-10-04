الأسد يرد على سؤال حول ما إذا شعر أنه بين الحياة والموت خلال الحرب

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد شعر أنه بين الحياة والموت خلال الحرب، أن "أي شخص كان يتحرك في أي مكان" في سوريا قبل عام 2018، كان من الممكن أن يقتل.

وقال الأسد، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، نشرت اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد فكر في وقت ما خلال كل أهوال الحرب التي شهدتها سوريا في أنه بين الحياة والموت: "لو أتيت إلى دمشق قبل عام 2018 على سبيل المثال، لكنا جالسين في هذا المكان والقذائف تسقط حولنا من وقت لآخر. كان احتمال الموت لأي مواطن، لأي شخص يتحرك سيرا على الأقدام، بالباص، بالسيارة، ذاهبا إلى عمله، إلى أي مكان يمكن أن تفاجئه قذيفة تؤدي إلى الأذية أو إلى الموت. هذا كان احتمالا موجودا خلال الحرب".

وأضاف الأسد: "لكن أعتقد أن الإنسان بطبيعته يتأقلم مع هذه الحالة. في أي دولة وفي أي مكان في العالم الإنسان يتأقلم مع الظروف. لذلك استمرت الحياة في دمشق، وأنا شخصيا كنت أذهب إلى العمل يوميا، لم أتوقف ولا في أي وقت من الأوقات وتحت القذائف، لم يكن هناك خيار آخر".

وتابع: "لا يمكن أن يختبئ الإنسان وإلا يكون الإرهابيون قد حققوا أهدافهم. نقطة القوة أن الحياة استمرت، فلذلك لا أعتقد أنك مع الوقت تفكرين بهذا الشيء، يصبح شيئا ربما في العقل الباطن ولكن لا يكون جزءا من تفكيرك اليومي، يصبح شيئا تعتادين عليه".

وأوضح: "هذا الإرهاب يضربنا منذ الخمسينيات وليس مؤخرا، وكان مع كل مرحلة يأتي فيها يطور أساليبه. في الخمسينيات كان يخلق نوعا من الفوضى، ولكنه لم يكن مسلحا. في الستينيات بدأ يتجه باتجاه السلاح. في السبعينيات والثمانينات أصبح منظما، والآن هذا الإرهاب نفسه أصبح لديه تكتيكات وأصبح لديه دعم سياسي ودول وبنوك كبرى تقف خلفه".

المصدر: "سانا"