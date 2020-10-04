الشرطة الألمانية تعتقل مشتبها به بعد هجوم قرب معبد يهودي في هامبورغ

ألقت الشرطة الألمانية يوم الأحد، القبض على رجل هاجم يهوديا وأصابه إصابات خطيرة بالقرب من معبد يهودي في بلدة هامبورغ، بينما كانت الجالية اليهودية تحتفل بعيد المظلة (السوكوت).

ووقع الحادث بعد نحو عام من هجوم شنه مسلح من اليمين المتطرف على معبد يهودي في مدينة هاله شرق البلاد في عيد الغفران (يوم كيبور) المقدس عند اليهود.

وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بهجوم هامبورغ ووصفه بأنه معاد للسامية، حيث قال ماس في تغريدة على "تويتر": "هذا ليس حادثا منفصلا، إنه عمل مشين معاد للسامية ويجب علينا مواجهته".

وصرح متحدث باسم الشرطة إن المهاجم (29 عاما) متهم بإلحاق أذى جسدي بالغ.

وأضاف أنه يبدو أن المهاجم يتصرف بمفرده وأنه لا يوجد أي تهديد آخر.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الشرطة بأن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد.

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن الضحية البالغ من العمر 29 عاما، تعرض لإصابات خطيرة في الرأس وأن المهاجم كان يرتدي زيا عسكريا يشبه زي النازية الجديدة الذي كان يرتديه المهاجم في مدينة هاله.

المصدر: رويترز