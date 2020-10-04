يريفان: أذربيجان فقدت 17 طائرة و 14 مروحية منذ بداية القتال في قره باغ

قالت وزارة الدفاع الأرمنية، يوم الأحد إن أذربيجان فقدت 17 طائرة، و 14 مروحية، ونحو 370 مركبة مدرعة منذ بدء الأعمال القتالية في قره باغ.

ونشر المتحدث باسم الوزارة آرتسرون هوفهانيسيان، رسما توضيحيا عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، يفيد بأنه "منذ بداية الأعمال القتالية، تمكنت قوات قره باغ من تدمير 124 طائرة مسيرة، و 14 طائرة هليكوبتر، و 17 طائرة و 368 عربة مصفحة وأربع راجمات صواريخ من طراز سميرتش".

ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع الأرمنية، طوال فترة القتال بأكملها، بلغت خسائر القوات المسلحة الأذربيجانية في الأفراد 3154 شخصا.

وقبل عدة أيام اندلعت، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

المصدر: نوفوستي